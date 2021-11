Carrefour cede 41 supermercati in Lombardia: a rischio i posti di lavoro La catena di supermercati francese Carrefour ha annunciato la chiusura di 106 punti vendita in Italia, 41 sono in Lombardia. A rischio alcuni posti di lavoro.

A cura di Giorgia Venturini

Scatta il licenziamento collettivo per la catena francese di supermercati Carrefour: l'azienda cederà a terzi in franchising 106 punti vendita in tutta Italia che vede coinvolti 769 lavoratori. Le regioni coinvolte sono Valle d’Aosta, Piemonte a Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sardegna e Lazio. Ci saranno anche alcuni punti vendita della Lombardia: qui i lavoratori che rischiano il posto sono quelli di 41 negozi: "L’azienda conferma che gli esodi saranno esclusivamente su base volontaria". Non sono state ancora rese note le località delle sedi coinvolte. I negozi che si preparano ad abbassare la serranda sono anche 18 in Campania, 17 in Liguria, 16 nel Lazio, 6 in Toscana, 4 in Emilia, 3 in Piemonte e 1 in Abruzzo. L’azienda conferma che gli esodi saranno esclusivamente su base volontaria.

Il motivo è un drastico calo del fatturato dell'azienda

L'annuncio di Carrefour è arrivato così ai sindacati: "I motivi alla base della situazione di eccedenza sono da individuarsi nella grave situazione economico gestionale. Il complessivo calo del fatturato e dei clienti da un lato, e l'incidenza del costo del lavoro dall'altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile e costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato". L'azienda poi assicura che ci sarà un confronto con i sindacati per assicurare ad ogni lavoratore a rischio licenziamento la migliore soluzione possibile: "L’azienda conferma l’impegno, nell’ambito del confronto con i sindacati e con le istituzioni preposte, ad assicurare ad ogni collaboratore coinvolto la migliore soluzione possibile, favorendo il ricollocamento interno e percorsi per l’imprenditorialità". L'obiettivo di Carrefour sarebbe comunque quello di non abbandonare l'Italia: si cercherà di "tornare alla profittabilità e ad una crescita duratura e sostenibile". Poi l'azienda entra nel dettaglio: "Con riferimento al piano di trasformazione e rilancio per il 2022 annunciato da Carrefour Italia lo scorso 1° ottobre e discusso nuovamente nel corso di un incontro con i sindacati l'11 novembre scorso, Carrefour ha confermato che il piano di esodi incentivati presentato ai sindacati sarà gestito su base esclusivamente volontaria tramite l’attivazione di una procedura formale come previsto dalla legge, e coinvolgerà circa 600 collaboratori dei punti vendita diretti su tutto il territorio nazionale e 170 collaboratori della sede centrale". Resta da capire quali sono i supermercati coinvolti in tutta la Lombardia.