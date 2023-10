Carlo Gilardi è morto, la sua vita in una Rsa raccontata dalle Iene: il caso finì alla Corte Europea È morto all’età di 92 anni Carlo Gilardi: la storia del professore di Airuno in provincia di Lecco, era finita fino alla Corte Europea dei Diritti Umani.

A cura di Giorgia Venturini

È morto all'età di 92 anni Carlo Gilardi. La sua storia era stata al centro di alcuni servizi del programma tv Le Iene fino ad arrivare persino sul banco della Corte Europea dei diritti umani. Il professore Gilardi, residente ad Airuno in provincia di Lecco, si era opposto alla decisione del giudice tutelare e all'amministrazione di sostegno che avevano deciso il suo spostamento in una casa di riposo sempre nel lecchese.

I fatti risalgono all'ottobre del 2020 quando Gilardi aveva fin da subito invece espresso la sua volontà di tornare a casa sua. Le Iene presero le sue parti e il caso finì poco dopo alla Corte Europea dei Diritti Umani: i giudici stabilirono che l'Italia aveva violato i diritti di una persona anziana dal momento che le autorità non avevano tenuto conto dei desideri e delle preferenze dell'anziano. La sua vicenda giudiziaria era poi diventata famosa in tutta Italia.

Gilardi era vittima di un gruppo di persone che ospitava a casa

Nel 2020 era stato assegnato all'anziano un amministratore di sostegno dopo le indagini dei carabinieri che svelarono come Gilardi era stato raggirato da un badante e un gruppo di persone che ospitava a casa sua. Tra il 2015 e il 2019 infatti l'anziano aveva prestato 634mila euro, mai però restituiti: i soldi Gilardi li aveva ricevuti in eredità e li aveva distribuiti a chi gli chiedeva aiuto. Ma c'è chi purtroppo si era approfittato di lui. Solo il badante, che ha poi patteggiato un anno e otto mesi in udienza preliminare, avrebbe ricevuto più di 57mila euro. Altri cinque imputati sono finiti a processo: sono accusati di circonvenzione di incapace, avrebbero ricevuto il denaro per far fronte a problemi familiari. Il gruppo inoltre avrebbe più volte minacciato Gilardi che era stato costretto a dormire anche in giardino per paura di maltrattamenti in casa.

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo

Le indagini si avviarono quando la sorella fece scattare la denuncia nel 2016. Poi nel 2020 la decisione della giustizia italiana per farlo ricoverare in una rsa contro la sua volontà. Il suo caso era finito ai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno condannato l'Italia alla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ovvero "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza". Nonostante questa decisione, Gilardi non riuscì a tornare a casa perché ormai anziano e troppo malato. Carlo Gilardiè morto a 92 anni.