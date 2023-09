Carabinieri sventano un colpo in una banca della Bergamasca: arrestati quattro uomini I carabinieri di Uragnano (Bergamo) hanno sventato una rapina in una banca: hanno inseguito, bloccato e arrestato una banda.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

I carabinieri di Uragnano, comune che si trova nella provincia di Bergamo, hanno sventato una rapina in banca. I militari hanno infatti individuato i quattro ladri prima che entrassero nell'istituto. Dopo un inseguimento, la banda è stata arrestata e portata in carcere. Per il gruppo sono stati poi disposti gli arresti domiciliari.

Il gruppo è stato sorpreso sull'automobile

Sono stati arrestati quattro uomini che hanno un'età compresa tra i 26 e i 58 anni. Per il momento non sono state diffuse notizie circa la loro generalità. Il gruppo, sulla base di quanto rivelato fino a ora, è stato sorpreso su un'automobile. Il veicolo era parcheggiato vicino la banca. Dagli approfondimenti è poi emerso che era stato rubato.

I quattro sono stati arrestati

Tutti e quattro indossavano abiti scuori e guanti. Appena si sono resi conto della presenza dei militari, sono scappati. I carabinieri li hanno inseguiti e li hanno bloccati poco dopo. Uno di loro avrebbe mostrato una carta d'identità falsa. Durante la perquisizione all'automobile, i carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e alcune radio ricetrasmittenti.

È stato possibile scoprire che la banda aveva a disposizione una seconda vettura che è stata poi trovata lungo il percorso che hanno fatto per scappare dalle forze dell'ordine. Anche questo veicolo era rubato.

Tutti e quattro sono stati arrestati il 21 settembre scorso e sono stati portati in carcere a Bergamo. Il giudice però ha poi disposto gli arresti domiciliari: sono stati quindi portati nei loro luoghi di residenza. I quattro, infatti, sono originari di Catania e di alcuni comuni della provincia.