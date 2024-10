Capriolo finisce nelle acque del Naviglio: il video del salvataggio È stato salvato un capriolo nelle acque del Naviglio a Milano: i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo e metterlo in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Milano ha recuperato un capriolo maschio che era finito nelle acque del Naviglio nel capoluogo meneghino. L‘animale adesso sta bene ed è in buone condizioni.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, il capriolo si era imbattuto e avventurato nelle acque milanesi dell'Alzaia Naviglio Grande all'altezza del Circolo Canottieri. Qualcuno lo ha notato e non riuscendo ad aiutarlo, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco che si sono messi subito a lavoro per poterlo salvare.

L'intervento non è stato semplice poiché il capriolo si era incuneato involontariamente in un anfratto del Naviglio. Questa circostanza ne aveva interrotto la corsa. I pompieri hanno quindi cercato un modo per aiutarlo. Hanno quindi deciso di sedarlo, in modo da poterlo recuperare con cura. Come si può notare dalle immagini, dopo diverse ore, i pompieri sono riusciti a salvarlo.

Lo hanno quindi collocato nell'Oasi di Vanzago dove è stat affidato alle cure degli esperti dell'area protetta. Non dovrebbe essere in pericolo di vita e dovrebbe essere in buone condizioni di salute. Il consiglio è sempre quello, qualora ci si trovasse in situazioni simili, di chiamare sempre i soccorritori così da consentire loro di poter recuperare questi animali in totale sicurezza.