Resta incastrato tra i rami di un albero con il paracadute: salvato un uomo a 10 metri d'altezza Pericolo scampato per un uomo di 54 anni che nel pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, è rimasto incastrato tra i rami di un albero a 10 metri di altezza nella zona di Almenno San Bartolomeo (Bergamo).

Pericolo scampato per un uomo di 54 anni che nel pomeriggio di oggi domenica 10 novembre è rimasto incastrato tra i rami di un albero mentre faceva parapendio con il paracadute nella zona di Almenno San Bartolomeo (Bergamo), a 10 metri di altezza. A salvarlo è stata una squadra dei vigili del fuoco di Dalmine con i Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Bergamo e un elicottero proveniente da Malpensa con tre soccorritori a bordo.

L’uomo, bloccato in cima a una pianta, era cosciente e in buono stato di salute. Dal momento che non è stato possibile effettuare il recupero tramite verricello, i soccorritori hanno eseguito da terra una manovra per mettere in sicurezza il malcapitato, che abita in zona e che oggi intorno alle 15 aveva deciso di lanciarsi con il paracadute.