Capotreno aggredito a colpi di catene in stazione, i sindacati annunciano lo sciopero Il capotreno del convoglio di Trenord 10780 è stato aggredito da quattro malviventi a colpi di catene nella stazione di Belgioioso (Pavia)

Immagine di repertorio

Il capotreno del convoglio di Trenord 10780 è stato aggredito da quattro malviventi a colpi di catene. È successo nella serata di ieri, martedì 21 giugno, alla stazione di Belgioioso (Pavia). Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe stato aggredito all'apertura delle porte del treno. I quattro, non ancora identificati, l'avrebbero atteso all'uscita cominciando a colpirlo violentemente con catene, calci e pugni prima di dileguarsi nel nulla.

Capotreno aggredito a colpi di catene a Belgioioso

Soccorso dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il capotreno è stato medicato sul posto e successivamente trasferito in codice giallo al pronto soccorso. Durante il pestaggio, ha riportato una frattura scomposta che gli ha fatto ricevere una prognosi di diverse settimane. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che osserveranno le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della stazione per rintracciare gli aggressori. Insorgono intanto le organizzazioni sindacali che, al fine di "stigmatizzare tali atti criminali", hanno proclamato uno sciopero di due ore per la giornata di domani, giovedì 23 giugno.

Sindacati proclamano lo sciopero

Lo scioperò riguarderà sia il personale Mobile che quello di Assistenza e Controllo di Trenord che si fermeranno dalle 10 alle 12. In una nota, i sindacati scrivono che "questo gravissimo atto si aggiunge ad altri tre gravi episodi di aggressione successivi, in ordine temporale, ai noti fatti di Peschiera del Garda". Quindi, le organizzazioni sindacali hanno espresso solidarietà al collega violentemente picchiato e a tutte le vittime di aggressioni sui treni. In più, hanno chiesto un nuovo confronto con le aziende al fine di "affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata".