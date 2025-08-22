milano
video suggerito
video suggerito

Caporalato nel Milanese, scoperti laboratori tessili abusivi con lavoratori in nero a Baranzate

I carabinieri hanno scoperto tre aziende abusive impegnate nel settore tessile all’interno di una palazzina industriale di Baranzate (Milano). I tre titolari cinesi sono stati multati per quasi mezzo milione di euro.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
0 CONDIVISIONI
Immagine

I carabinieri della compagnia di Rho, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno fatto un'ispezione all'interno di una palazzina industriale a Baranzate, a Nord del capoluogo lombardo. All'interno della struttura sono stati identificati complessivamente 28 cittadini cinesi, di cui 7 risultati irregolari e quindi denunciati in stato di libertà in relazione alla violazione delle norme sull'immigrazione.

Si tratta di cinque uomini, di età compresa tra i 55 e i 28 anni, e due donne di 40 e 25 anni, tutti senza fissa dimora. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di individuare tre diverse società tessili, tutte operanti abusivamente all'interno della palazzina, i cui titolari, tutti cinesi di 51, 48 e 42 anni, sono stati denunciati a piede libero per reati legati al fenomeno del caporalato.

Inoltre, per le numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gli stessi sono stati sanzionati per violazioni sul lavoro irregolare, nonché per la mancata tracciabilità delle retribuzioni: all'esito del controllo ispettivo le tre aziende sono state sospese con effetto immediato e multate complessivamente per la somma di quasi mezzo milione di euro.

Leggi anche
Litiga con un uomo e lo accoltella, 31enne arrestato per tentato omicidio: era ricercato da oltre un mese

Non certo un caso isolato. Secondo la CGIA di Mestre, esisterebbe infatti un volume d’affari annuo "sommerso", riconducibile al lavoro irregolare che in Italia ammonta a 68 miliardi di euro e coinvolgerebbe all'incirca 3 milioni di persone operanti in palese violazione delle norme fiscali, contributive e di sicurezza. Di queste il 16 per cento è riconducibile alla Lombardia (pari a 11 miliardi di euro), dove si stimano circa 440mila lavoratori non regolari. Il 16,8 per cento di loro (circa 74 mila) sono lavoratori e lavoratrici irregolari, vittime di caporalato.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta urbanistica
a Milano
Revocati gli arresti di Manfredi Catella: torna libero il "re del mattone" di Milano
Lorenzo Pacini (Pd): “Chat private fra Comune e costruttori? Inaccettabili, ora basta con il modello Milano"
Il ricorso del "re del mattone" Manfredi Catella contro i domiciliari: "Non ci fu corruzione"
Giuseppe Marinoni si dimette anche dalla Commissione paesaggistica della regione
"Sbloccateci questi progetti pls, caffè quando vuoi": nella chat le pressioni di Catella sul Comune
Caso Pirellino, la chat che inchioda l'ex assessore Tancredi: “Sono andato al di là del mio ruolo"
"Mi confermi assessore?": Catella era considerato il vero sindaco di Milano da Tancredi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views