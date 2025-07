Caporalato in Lombardia, braccianti costretti a fotografare il raccolto: “8 ore al sole per 80 centesimi al chilo”

Scoperta un’azienda agricola nel Mantovano dove erano impiegati 7 lavoratori in nero. I braccianti erano costretti a lavorare 8 ore sotto il sole e a fine giornata dovevano mandare una foto alla titolare come prova del raccolto che veniva loro pagato 80 centesimo al chilo.

Un altro episodio di caporalato in Lombardia. Questa volta a essere sfruttati sono 7 lavoratori stranieri, costretti a lavorare 8 ore sotto il sole. A fine giornata erano costretti a mandare una foto del raccolto alla titolare dell'azienda agricola come prova del raccolto. Il compenso era di 80 centesimo al chilo.

Secondo le informazioni disponibili, nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova ha individuato nelle campagne di Goito, un comune in provincia di Mantova, un’azienda agricola dove erano impiegati 7 lavoratori in nero di origini straniere (quattro uomini e tre donne).

Ad aggravare la situazione, la mancanza di misure di sicurezza e la totale assenza di precauzione per i lavoratori. In più, secondo quanto riferito dai braccianti, la titolare dell'azienda – una 31enne residente in provincia di Brescia – li sottoponeva a turni di lavoro della durata di 8 ore con un'ora di pausa, contrariamente a quanto previsto dalla nuova circolare della Regione Lombardia che obbliga il datore di lavoro a interrompere l’attività lavorativa all’esterno nelle ore più calde a causa delle temperature elevate.

A completare il quadro una richiesta. I braccianti erano costretti dalla titolare a mandare una foto al termine di ogni giornata lavorativa per dimostrare di aver lavorato e come prova del raccolto che veniva loro pagato 80 centesimi al chilo, all'incirca 4 euro all'ora anziché 10 come previsto dai CCNL. Per tutto questo, la titolare dell’azienda è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.