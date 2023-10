Cantante condannato per aver violentato una 25enne: “Le ha dato un passaggio in auto e poi l’ha stuprata” Il Tribunale di Pavia ha condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale un cantante di 31 anni perché accusato di aver stuprato una 25enne che stava riaccompagnando a casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il cantante Giuseppe Bonanno è stato condannato a cinque anni di carcere perché accusato di violenza sessuale. È quanto riporta il giornale La Provincia Pavese. I fatti contestati risalgono all'agosto 2017: per l'accusa il trentunenne, originario di Castelvetrano (Trapani), avrebbe abusato a Pavia di una 25enne a cui avrebbe dato un passaggio verso casa.

L'uomo avrebbe minacciato di strozzarla con un cavo

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, i due erano a cena in un locale di Pavia. A un certo punto, la ragazza ha affermato di voler tornare a casa. L'uomo si è offerto di accompagnarla, ma si sarebbe poi fermato in una stradina isolata e più precisamente in una zona di campagna, lontano dalla città.

Le avrebbe stretto sula bocca un cavo che viene utilizzato per ricaricare la batteria della macchina e avrebbe minacciato di strozzarla se "non avesse fatto quello che voleva lui". Il giorno dopo la vittima, che è assistita dall'avvocata Lorenza Fusé, è andata in ospedale dove ha presentato denuncia.

Leggi anche Picchia e violenta una donna in una cabina telefonica a Como, condannato a 10 anni

L'altra condanna per violenza sessuale

Il trentunenne sarebbe stato condannato anche a undici anni di carcere dal tribunale di Marsala. Anche in questo caso, l'uomo era accusato di aver abusato di un'altra ragazza in una villetta e di averla sequestrata perché le avrebbe impedito di uscire. In questo caso specifico, il suo legale aveva chiesto una perizia psichiatrica perché aveva valutato un disturbo della personalità. Disturbo che però non sarebbe emerso. Sia il legale di Marsala che quella di Pavia valuteranno il ricorso in Appello non appena saranno lette le motivazioni della sentenza.