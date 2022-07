Cani rinchiusi sul balcone per giorni e sotto il sole: mamma husky e il suo cucciolo vivi per miracolo Due cani Husky sono stati trovati in un balcone di un metro quadrato sotto un telo di plastica in questi giorni di gran caldo: la loro padrona si era assentata per qualche giorno. Ora è stata denunciata.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati salvati per miracolo dopo essere stati rinchiusi per giorni in un piccolo balcone, sotto il sole cuocente di questi giorni. È la storia a lieto fine due cani Husky trovati in un balcone di un metro quadrato sotto un telo di plastica. Così li aveva lasciati la loro padrona che era andata via di casa per qualche giorno: ora la donna, residente a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, è stata denunciata.

I due cani rinchiusi in un metro quadrato di balcone

Stando alle informazioni riportate dal Giornale di Brescia, a dare l'allarme sono stati i volontari dell'Enpa. Una volta sul posto i volontari, che nel frattempo hanno allertato gli agenti della polizia locale e i veterinari dell'Ats di Leno, hanno trovato i due animali accaldati e affamati: per giorni erano stati abbandonati su un balcone di un metro quadrato sotto dei teli completamente di plastica. Tutto questo quando in questi giorni le temperature sono molto elevate.

I vicini portava a loro l'acqua

Le indagini hanno scoperto una situazione di completo degrado: i due cani, mamma e figlio, era costretti a vivere in questi giorni in gabbia cercando di sopravvivere al caldo. Tutti i giorni i vicini di casa portava loro dell'acqua. Poi però è scattato l'allarme all'Enpa. Alla testata locale ha commentato quanto è accaduto il commissario capo Nicola Caraffini: "Purtroppo non si tratta del primo intervento di questo tipo che facciamo come Polizia locale". E ancora: "Anche la scorsa settimana abbiamo scoperto alcune situazioni di degrado, anche se non gravi come questa". Infine tiene a precisare: "Ricordiamo ai cittadini che le violazioni alla detenzione di animali sono aspre e di carattere penale".