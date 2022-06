Polpette avvelenate nell’area cani: morto tra le convulsioni un cucciolo Ancora polpette avvelenate in un’area cani, questa volta a Rho: muore un cucciolo di 14 mesi, davanti agli occhi increduli dei padroni che frequentano lo spazio per animali. Tre anni fa nel Milanese ci fu una vera e propria ondata di casi.

Rabbia, incredulità. Sono sconvolti i padroni che frequentano l'area cani di via Nino Bixio a Rho (Milano), da quando hanno appreso la notizia di ieri sera: una delle cagnoline che frequentava lo spazio verde recintato, una cucciola di 14 mesi, è morta tra le convulsioni proprio mentre stava giocando e correndo in compagnia di altri cani. Morte improvvisa? No, colpa di una polpetta avvelenata. È il sospetto dei veterinari che hanno tentato di salvarla in tutti i modi, senza riuscirci. Il parco adesso è stato blindato con dei lucchetti dalla polizia, in attesa di risalire al colpevole di un gesto tanto crudele quanto assurdo. Sul cancello, un cartello per avvisare del pericolo affisso da alcuni dei padroni: "Polpette avvelenate in area cani, non entrare assolutamente". E sotto: "Deceduto oggi un cane".

L'ondata nel 2019

Un'azione senza senso, che purtroppo ha tanti precedenti. Uno in particolare, una vera e propria ondata di casi che nel 2019 ha costretto il comune di Inzago a diramare un avviso di allerta ai cittadini proprietari di cani. Una nota che ha seguito quanto accaduto qualche qualche giorno prima nel vicino comune di Truccazzano: qui ben cinque cani erano stati uccisi da polpette che contenevano un prodotto antilumache altamente nocivo per gli animali. Anche in quel caso sono stati i cittadini a segnalare all'amministrazione comunale quanto accaduto: da qui la decisione della polizia locale, che aveva trovato alcune polpette sospette, di prelevarle e mandarle ad analizzare per avere conferma della loro tossicità.