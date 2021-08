Camionista guida il tir mentre mangia con piatto e forchetta: multato Un camionista è stato multato dopo che è stato beccato a guidare un tir mentre pranzava: l’uomo infatti, invece di tenere le mani sul volante, stava mangiando con piatto e forchetta. Oltre a lui, la polizia stradale di Milano ha sanzionato 101 persone nelle ultime settimane: tra loro molti usavano lo smartphone mentre guidavano.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato a consumare un pasto mentre guidava un mezzo pesante: l'uomo è stato così multato per la sua guida pericolosa. Il camionista non è l'unico però a essere stato sanzionato dagli agenti della polizia stradale. In totale, tra conducenti in stato di ebbrezza o che usavano i cellulari mentre guidavano, sono 101 le persone che dovranno pagare una contravvenzione. A darne notizia è la Questura di Milano che, visto il periodo di vacanza, ha intensificato i controlli su strade e autostrade.

Il camionista trasportava un tir carico di azoto gassoso

Il conducente del tir stava trasportando un carico di azoto gassoso. La polizia lo ha fermato mentre, invece di tenere le mani sul volante, stava consumando il pranzo con piatto e forchetta. Domenica 22 agosto, sulla Milano-Genova, i poliziotti hanno intimato l'alt a una donna che poco prima aveva commesso un furto in un'area di servizio della provincia di Pavia: la signora, che si trovava su un pullman di turisti, aveva rubato della merce ed era tranquillamente ripartita. Dai controlli degli agenti, è poi emerso che la responsabile del gruppo era irregolare sul territorio nazionale: per lei sono state avviate le procedure di espulsione.

Tredici persone multate perché usavano il cellulare

Tredici persone sono state invece sanzionate perché usavano lo smartphone mentre guidavano mentre la scorsa settimana in 87 sono stati multati in Lombardia per guida in stato di ebbrezza: in 64 casi, il tasso alcolemico era così alto che per loro è stata prevista la denuncia. Quattro invece sono state trovate sotto effetto di sostanze stupefacenti.