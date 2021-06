Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza questa mattina per un incendio sull'Autostrada A8, alle porte di Milano. Un camion in fiamme è stato segnalato, attorno alle 9 del mattino, da diversi automobilisti che stavano percorrendo il tratto dell'autostrada poco prima del casello di ingresso a Milano. Alcune persone nelle vetture di passaggio sono riuscite a girare dei video del camion in fiamme: nelle immagini si vede il mezzo, un camion che probabilmente trasportava farmaci, completamente avvolto dal fuoco e fermo in mezzo alla carreggiata. Non è mancato, tra gli automobilisti di passaggio, anche chi si è pericolosamente fermato nei pressi dell'incidente per immortalare la scena con i propri telefonini: un comportamento da evitare assolutamente, perché potrebbe causare altri incidenti.

All'inizio non si era capito se vi fossero dei feriti: ma secondo quanto comunicato dalla sala operativa dei vigili del fuoco a Fanpage.it l'episodio, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. L'autista del mezzo pesante è riuscito a scendere e a mettersi in salvo prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme. Il successivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, giunti sul posto con diversi mezzi, ha consentito di spegnere l'incendio e di mettere in sicurezza il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente. Nessuno è quindi rimasto ferito, anche se le conseguenze sul traffico sono stati pesanti. Non è noto al momento per quale motivo il camion abbia preso fuoco: sono in corso gli approfondimenti sulla vicenda da parte dei vigili del fuoco.