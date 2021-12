Camion distrutto da un incendio lungo la strada per Malpensa: a fuoco tutto il carico Un camion che viaggiava lungo la strada che porta a Malpensa è andato a fuoco nella serata di ieri: le fiamme hanno completamente distrutto tutto il carico.

A cura di Giorgia Venturini

Paura lungo la superstrada che porta all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese. Qui un camion è stato completamente distrutto dalle fiamme: non è ancora ben chiaro come sia scoppiato l'incendio. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che una volta sul posto hanno spento le fiamme.

In pochi minuto il camion è stato distrutto dalle fiamme

Da una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo ha iniziato a prendere fuoco verso le 21.30 di ieri venerdì 3 dicembre all'altezza di Cardano al Campo. All'improvviso sono divampate le fiamme che in pochi minuti hanno distrutto tutto il camion. Allertati da altri automobilisti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate si sono precipitati sul posto con un’autopompa e un'autobotte. Dopo pochi minuti sono stati raggiunti anche dai colleghi di Varese. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme ma il camion e il suo carico erano andati ormai completamente distrutti: fortunatamente l'autista del mezzo pesante non ha riportato ferite, è riuscito a uscite in tempo dal mezzo. Neanche altri automobilisti sono rimasti feriti. Intanto per permettere ai soccorritori di lavorare in assoluta sicurezza, il tratto della superstrada è stato chiuso al traffico per circa un'ora.

A Monza in fiamme un camper

Solo una settimana fa ad essere divorato dalle fiamme era stato un camper e alcune macchine in viale Lombardia a Monza: anche in questo caso il mezzo è stato completamente distrutto. Tanta la paura tra i residenti che hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ci hanno messo diversi minuti per spegnere le fiamme. Al lavoro ci sono ancora le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto le cause dell'incendio: per ora non si esclude che si sia trattato di un guasto oppure di un atto doloso.