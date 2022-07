Calendario scolastico 2022/2023 Lombardia: quando inizia la scuola, festività e ponti Al via il 5 settembre 2022 per le scuole dell’infanzia e il 12 settembre 2022 per tutti gli altri. Le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, quelle pasquali dal 6 all’11 aprile 2023.

Arrivano le nuove date del prossimo calendario scolastico 2022/2023. I bambini e ragazzi delle scuole lombarde torneranno in classe appena dopo l'estate: lunedì 5 settembre 2022 per le scuole dell’infanzia e lunedì 12 settembre 2022 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Le lezioni termineranno poi l’8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Per le scuole dell’infanzia, invece, ultimo giorno previsto per il 30 giugno 2023.

Vacanze e giorni di festa dell’anno scolastico 2022/2023

L’anno scolastico 2022/2023 si interromperà per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023. Quelle di Carnevale e Pasqua sono previste invece dal 6 all’11 aprile.

Le scuole saranno inoltre chiuse nei giorni 25 aprile (Anniversario della Liberazione d’Italia), 1 maggio (Festa del Lavoro) e 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana).

Per il resto, ogni istituto può disporre eventuali giorni di sospensione dell'attività didattica, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie (e previa comunicazione tempestiva alle famiglie dell'adattamento del calendario).

La ripartenza della scuola

"Il mondo della scuola ha attraversato due anni molto complessi”, ha commentato l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

“Un doveroso ringraziamento va a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie che sono riusciti a gestire al meglio le criticità. I recenti dati Invalsi, per cui la Lombardia ha ottenuto risultati tra i migliori d’Italia– ha continuato – dimostrano quanto sia importante garantire la continuità didattica affinché la scuola non rimanga indietro”.