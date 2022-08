Fino a quando pioverà a Milano e quando tornerà il caldo in Lombardia Tornerà il sole sulla Lombardia, a partire dal fine settimana. Con sé porterà anche temperature decisamente più sopportabili rispetto a quelle di luglio, con una media che si aggira intorno ai 25 gradi.

L'estate sta finendo? Così pare, dal cielo di questi ultimi giorni lombardi: sembra tornato il freddo, portato dalle piogge incessanti di sapore quasi autunnale.

Ma niente paura: il caldo tornerà. E per la precisione lo farà già nel fine settimana, superato venerdì 19 agosto. Da sabato, infatti, sono previsti sole e temperature in deciso rialzo su tutta la regione.

Maltempo fino a domani

Fino a domani mattina, purtroppo, il maltempo si farà ancora sentire su gran parte della Lombardia. Un intenso flusso in quota dai quadranti meridionali, associato a una saccatura atlantica, manterrà fino a domani mattina condizioni di marcata instabilità su gran parte della regione, con precipitazioni diffuse. Si allontanerà verso Est dalla mattina seguente, sabato 20 agosto.

La giornata di oggi

Per oggi, in particolare, sono previste precipitazioni diffuse moderate o forti, a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni che potranno risultare anche di grande intensità. Domani le piogge saranno invece, tra notte e mattino, diffuse ma deboli o moderate, per poi affievolirsi sempre più con il passare delle ore.

Le previsioni del fine settimana

Sabato e domenica, invece, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche possibile addensamento solo a ridosso dei rilievi alpini. Su tutto il resto della Lombardia, ritorneranno i raggi di sole. E con temperature decisamente più sopportabili rispetto a quelle di luglio, dai 15 ai 25 gradi al massimo.