Caldo, venerdì in Lombardia bollino arancione in due città Caldo da bollino arancione in due città della Lombardia nella giornata di venerdì 5 agosto.

Arriva una nuova ondata di caldo in Lombardia. Nella giornata di venerdì 5 agosto, infatti, come riportato dalla Protezione civile, nella regione lombarda saranno due le città da bollino arancione. Nella fattispecie, si parla di Milano e Brescia dove le temperature potrebbero toccare nuovamente i 35 gradi centigradi. Nel resto d'Italia, sono tre le città da bollino rosso: Roma, Perugia e Palermo.

Milano e Brescia da bollino arancione venerdì 5 agosto

Dopo la tregua di questa settimana, dove su Milano sono cadute piogge insistenti che hanno fatto respirare la città provocando però anche numerosi danni come in altre parti della regione, il caldo torna a stringere la propria morsa. Per venerdì è atteso il nuovo picco di temperature a seguito di un costante aumento dei gradi di questi giorni. L'aria fresca portata dalle precipitazioni sta man mano lasciando le vie cittadine specialmente negli orari centrali, quando si registrano già temperature che superano i 30 gradi. La notte, invece, l'afa pare essere diminuita nonostante il caldo sia tornato a "minacciare" il sonno dei milanesi.

Attesi cali di tensione e blackout

Per questo motivo, il consumo di energia elettrica per i condizionatori è tornato ad aumentare. A "salvare" le centraline sono tutti i cittadini che hanno già lasciato la città per andare in vacanza. Nonostante questo, non è detto che nei prossimi giorni non possano registrarsi nuovi blackout o cali di tensione in alcune zone di Milano. Ieri sera, ad esempio, nei pressi di corso Sempione, in un paio di occasioni si sono registrati cali di tensione. Fortunatamente, però, nessun blackout.