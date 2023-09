Cadono dalla moto per evitare di investire un cane, grave un uomo di 35 anni Un 63enne ha perso il controllo della moto nel tentativo di evitare di investire un cane ed è caduto riportando diversi traumi. Il 35enne che era con lui ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato con urgenza in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due uomini che stavano viaggiando a bordo di una motocicletta a Osio Sopra, in provincia di Bergamo, hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti per evitare di investire un cane. È successo intorno alle 13:30 di oggi, giovedì 21 settembre, e uno dei due, un 35enne, si trova ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni.

L'incidente per evitare di investire un cane

Lo schianto si è verificato lungo Corso Italia, a pochi metri dall'entrata di una banca. I clienti che erano all'interno non si sono accorti di nulla, ma intorno alle 13:30 la moto sulla quale viaggiavano due uomini ha iniziato a sbandare pericolosamente.

Un residente del posto ha visto che il conducente del mezzo, un 63enne, ha fatto una manovra improvvisa nel tentativo di evitare di investire un cane che si era messo sul suo cammino. L'animale non è stato colpito, ma i due uomini a bordo della moto sono rovinati sull'asfalto.

Leggi anche Incidente tra auto e moto a Milano, gravissima una ragazza di 18 anni

Le condizioni dei due motociclisti

In pochi minuti la centrale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i soccorritori con un'automedica, due ambulanze. Dopodiché sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il 63enne ha riportato un trauma al volto e uno a una gamba ed è stato trasportato al Policlinico di Zingonia in codice verde.

Il passeggero, invece, un uomo di 35 anni, ha subito le conseguenze più gravi. I sanitari intervenuti, infatti, hanno riscontrato traumi e contusioni al collo, al torace e a una spalla. Per questo motivo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso, dove si trova tutt'ora ricoverato.