Cade una frana nel Bresciano per il maltempo: coinvolte alcune auto

A cura di Giorgia Venturini

Una grossa frana è caduta a Sonico, nel Bresciano, a causa del maltempo che sta colpendo in queste ore la Lombardia. Dalle prime informazioni risulterebbero coinvolte delle macchine: resta ancora da capire quali siano i danni provocati dalla frana. Qui i violenti scrosci d’acqua dei giorni scorsi avevano provocato l'ingrossamento del fiume, ma non era stata superata la soglia d’allarme. Intanto in queste ore le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Oglio a Monno.