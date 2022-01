Cade sulle scale mobili della metropolitana: grave una donna di 90 anni Una donna di 90 anni è caduta sulle scale mobili della metropolitana della fermata di Cadorna: è stata soccorsa e trasferita in codice rosso.

A cura di Ilaria Quattrone

È caduta dalle scale della metro ed è rimasta ferita: è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 9 gennaio, a Milano. Una donna di novant'anni è stata quindi trasferita in ospedale. L'anziana è stata trasferita in codice rosso dove è stata ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria allertati dagli altri passeggeri.

La donna trasferita in codice rosso all'ospedale

Sulla base della nota riportata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 18.45 di ieri pomeriggio. La donna sarebbe rimasta parzialmente impigliata nella scale. Sul posto sono intervenute due ambulanze: i medici e i paramedici l'hanno medicata. La donna aveva riportato una ferita alla testa. Dopo averle fornito le cure sul posto, l'hanno trasferita in codice rosso alla clinica Città Studi di Milano. Per il momento non è chiaro se sia in pericolo di vita.

A dicembre a Milano un uomo di 35 anni soccorso per un malore

L'episodio ricorda quanto accaduto alcuni mesi fa sempre sulla metro a Milano: a dicembre scorso alla fermata della metro di linea verde Caiazzo, è stato soccorso un uomo di 35 anni che era caduto a terra a seguito di un malore. L'uomo è stato trovato dagli agenti di sicurezza in arresto cardiaco. Sul posto sono accorsi i medici e i paramedici del 118. Il 35enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale con le manovre cardiache ancora in corso. In quell'occasione, l'episodio ha portato a una sospensione temporanea della circolazione per consentire ai soccorsi di poter intervenire. Dopo alcuni minuti, i mezzi hanno ripreso a circolare.