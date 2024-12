video suggerito

Cade mentre fa motocross in una cava: morto un ragazzo di 20 anni Un 20enne è deceduto nel pomeriggio del 26 dicembre in seguito a una caduta all'interno di una cava a Lograto (Brescia). Stando alle prime informazioni, il giovane stava facendo motocross.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 dicembre, in seguito a un incidente a Lograto (in provincia di Brescia). Stando a quanto riportato da Il Giornale di Brescia, pare che il giovane sia caduto dalla sua motocicletta mentre si trovava all'interno di una cava, con una dinamica che dovrà essere chiarita dalle forze dell'ordine. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) i sanitari, arrivati sul posto intorno alle 16 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Brescia, hanno potuto solo constatare il decesso del 20enne. Non risultano altre persone coinvolte.

Articolo in aggiornamento