Cade dalla sedia e batte la testa: gravissimo un bambino di due anni Un bambino di due anni a Cornaredo (Milano) è caduto dalla sedia: è ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di due anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo: il piccolo ha sbattuto la testa dopo essere caduto dalla sedia di casa sua che si trova a Cornaredo (Milano). Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche le informazioni attorno a questa vicenda. L'incidente si sarebbe verificato nella serata di lunedì 8 maggio in un appartamento di via Parini al civico 14. Il piccolo si trovava con i suoi familiari quando, a un certo punto e per cause ancora da accertare, è scivolato: ha battuto in maniera violenta la testa e ha perso conoscenza.

I suoi genitori hanno poi chiamato la centrale operativa di Areu: sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'automedica ed è stato inviato anche un elicottero. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, considerata la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo proprio con l'elisoccorso.

Il bimbo lotta tra la vita e la morte

Il bimbo è ancora ricoverato: versa in gravi condizioni di salute e sembrerebbe lottare tra la vita e la morte. La famiglia è conosciuta a Cornaredo tanto che diversi concittadini si sono stretti attorno ai parenti. Con un post su Facebook, anche il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino ha rivolto un pensiero al bimbo e alla sua famiglia: "Un pensiero e una preghiera per questo bimbo, un forte abbraccio alla famiglia. Speriamo di poter avere presto buone notizie".