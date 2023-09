Cade dalla scala mentre fa alcuni lavoretti in casa e muore infilzato da un paletto La caduta da una scala non ha lasciato scampo a un pensionato bresciano. L’uomo è morto sul colpo trafitto dal cancello del suo giardino. Da tempo era vicepresidente di un’associazione di volontariato.

A cura di Fabio Pellaco

Mauro Rudi Perini

Era salito su una scala per tagliare una siepe nel giardino di casa quando ha perso l'equilibrio ed è rimasto infilzato da una cancellata.

L'incidente mentre lavorava nel giardino

È morto così Mauro Rudi Perini, 69enne di Bornico, frazione di Toscolano Maderno, nel Bresciano. L'incidente è accaduto sabato 2 settembre, intorno a mezzogiorno. Il pensionato era salito su una scala per tagliare alcuni rami della siepe che delimita la sua abitazione quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe perso l'equilibrio.

Non si conoscono le cause della caduta, forse causata da un malore o da una disattenzione. L'uomo è precipitato sulla vicina cancellata rimanendo trafitto da un palo. L'impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo al 69enne che è morto sul colpo.

A ritrovare Perini è stata la moglie che ha allertato i soccorsi chiamando il numero unico per le emergenze. I militi del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso e i vigili del fuoco hanno lavorato per portare a terra il corpo.

L'impegno nel mondo del volontariato

L'uomo era molto conosciuto nel vicino comune di Gardone Riviera. Dopo il lavoro in banca, da pensionato era diventato vicepresidente dell'associazione Don Ricchini, realtà di volontariato che opera nella frazione di Fasano. L'ultimo saluto a Mauro Perini si svolgerà lunedì 4 settembre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale della frazione di Gardone.

Con un messaggio pubblicato su Facebook, l'associazione ha voluto ricordare Perini: "Per la Sua importante presenza nell'associazione e nella Parrocchia ci lascia oggi un grandissimo vuoto, difficile da colmare. Della Sua generosità e del Suo altruismo rimane traccia indelebile nella nostra Comunità. Fasano piange un uomo speciale. Addolorati e profondamente colpiti ci stringiamo alla Sua famiglia, porgendo le più sincere e partecipate condoglianze".