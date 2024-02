Cade dalla moto prima di iniziare il turno e batte la testa contro un rimorchio: morto un operaio di 61 anni Un operaio di 61 anni è morto intorno alle 5:30 di mercoledì 28 febbraio nel parcheggio di un’azienda di Pontoglio (Brescia). Era appena arrivato per iniziare il turno, quando è caduto e ha battuto la testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 61enne è morto questa mattina, mercoledì 28 febbraio, nel piazzale dell'azienda di Pontoglio (in provincia di Brescia) in cui lavorava. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 5:30. L'uomo, residente a Telgate (Bergamo), aveva appena varcato il cancello del parcheggio in sella alla sua moto e avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro.

Per motivi ancora da chiarire, il 61enne è caduto e ha battuto la testa contro un rimorchio fermo nel piazzale di via Giuseppe di Vittorio, nella zona industriale del paese. Nonostante avesse il casco, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. I sanitari della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio intervenuti con un'ambulanza e due automediche hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Sul posto, insieme ai tecnici di Ats, sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Brescia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerso finora, pare che il 61enne abbia fatto tutto da solo. Dopo aver perso il controllo della moto, infatti, si è schiantato contro il rimorchio. L'impatto, però, non sarebbe stato particolarmente violento, per questo motivo non è escluso che sia stato colto da un malore. Spetterà al magistrato di turno valutare se effettuare accertamenti sul corpo del 61enne.