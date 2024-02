Attraversa la strada e viene travolto da un furgone: morto un uomo nel Bresciano Un 70enne è deceduto dopo essere stato travolto da un furgone a Darfo Boario Terme (Brescia). L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito e sbalzato per alcuni metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 70enne è stato investito questa mattina, mercoledì 28 febbraio, a Darfo Boario Terme (in provincia di Brescia). L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, stava attraversando la strada tra corso Italia e via Del Sacco quando è stato travolto da un furgone. L'impatto è stato violento al punto da sbalzare il pedone fino al marciapiede. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso del 70enne. Soccorso anche il conducente del furgone.

La dinamica di quanto accaduto a Darfo Boario Terme dovrà essere ricostruita dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri di Artogne e di Esine, arrivati in corso Italia per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro con esattezza cosa sia accaduto, ma pare che il conducente del furgone si sia ritrovato davanti il pedone all'improvviso e non sia riuscito a evitarlo in nessun modo.

Il 70enne era arrivato in via Del Sacco con la sua bicicletta e, dopo essere sceso, si era incamminato verso corso Italia per attraversare, in un punto in cui le strisce pedonali sono distanti diversi metri. In quel momento, però, stava arrivando il furgone condotto da un artigiano di Ceto che lo ha colpito con la parte anteriore laterale destra. La richiesta di intervento di Areu è scattata poco dopo le 9 e sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica.

Leggi anche Chi era Mattia Mauro, morto travolto al lavoro da un sollevatore quando aveva finito il turno

I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 70enne, ma senza successo. Per questo motivo il decesso dell'uomo è stato dichiarato sul posto. Anche l'autista del furgone è stato soccorso. L'uomo, un 55enne, è stato poi trasportato all'ospedale di Esine in codice verde perché sotto shock. Per lui la Procura di Brescia potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale colposo.