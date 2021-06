in foto: Immagine di repertorio

È caduto a terra dal suo monopattino elettrico probabilmente per un malore ed è rimasto a terra agonizzante. E mentre qualcuno allertava i soccorsi, qualcun altro avrebbe pensato bene di rubare il mezzo elettrico dello sfortunato protagonista della caduta e di allontanarsi dalla scena dell'incidente. Ha dell'incredibile quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 13 giugno, a Monza. L'episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato, è avvenuto in corso Milano attorno alle 21. Come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, la vittima dell'incidente è un uomo di 33 anni: si riteneva che fosse stato investito da un'auto mentre era a bordo del suo monopattino elettrico, ma le immagini di alcune videocamere di sorveglianza visionate dalla polizia hanno mostrato che il 33enne ha fatto tutto da solo, cadendo rovinosamente sull'asfalto probabilmente – ipotizzano i medici che lo hanno soccorso – a causa di un malore.

Si indaga per risalire all'identità del ladro senza scrupoli

Sempre le immagini visionate dai poliziotti hanno poi mostrato l'altra parte della vicenda: oltre a un uomo che si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118, sul luogo dell'incidente è intervenuta un'altra persona che si sarebbe impossessata del monopattino e si sarebbe allontanata con il mezzo elettrico, il tutto mentre il 33enne era agonizzante per terra. La vittima dell'incidente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverata in coma. Gli agenti della questura brianzola stanno cercando di capire chi possa essere stato così spietato da rubare il monopattino a una persona morente per terra: un episodio che sembra l'esatto opposto di quanto accaduto lo scorso giovedì a Brescia, quando un uomo appena derubato ha salvato la vita al suo ladro, che era stato colto da infarto.