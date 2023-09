Cade dal monopattino e batte la testa: ancora gravissimo in ospedale Un uomo di 56 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Monza dopo una violentissima caduta dal monopattino mentre si trovava a Lentate sul Seveso, in Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni l'un uomo di 56 anni che è stato trovato in strada gravemente ferito dopo una caduta con il monopattino. A trovarlo sono stati i passanti nel tardo pomeriggio di ieri: hanno immediatamente allertato i soccorsi e il 56enne è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri domenica 10 settembre in via Donatori del Sangue a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti verso le 17.50. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri di Seregno che cercheranno di ricostruire quanto accaduto: al momento non sembrano esserci altri mezzi o altre persone coinvolte. L'ipotesi più probabile è che quindi l'uomo abbia perso il controllo del monopattino e abbia pestato la testa in modo grave sull'asfalto.

Data la gravità delle sue condizioni di salute l'uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai medici del 118, è stato trasferito in codice rosso in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 56enne è stato ricoverato in rianimazione con fratture multiple: si trova in prognosi riservata.