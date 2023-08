Cade dal monopattino a Milano e batte la testa: è grave un ragazzo di 26 anni Un ragazzo di 26 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto mentre era alla guida di un monopattino elettrico. È successo la notte scorsa nella zona dei Navigli a Milano.

A cura di Redazione Milano

È successo all'alba di venerdì 18 agosto nella zona dei Navigli a Milano, lungo la strada Alzaia Naviglio Grande. Un ragazzo di 26 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto, battendo violentemente la testa, mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

Il giovane, poco prima delle 5 , è stato trovato a terra incosciente dagli operatori del 118 che gli hanno riscontrato gravi traumi alla testa e al volto e l'hanno portato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale.