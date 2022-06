Cadavere di una donna in strada, si sarebbe lanciata dal terrazzo: in casa c’era il corpo di un uomo È stato trovato il corpo di una donna a Vanzaghello, comune dell’hinterland di Milano: la 57enne si sarebbe verosimilmente lanciata da un terrazzo sovrastante. Nell’appartamento che si trova proprio in corrispondenza del terrazzo, è stato trovato poi il corpo di un uomo con una ferita da arma da fuoco alla tempia destra.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato il corpo di una donna a Vanzaghello, comune dell'hinterland di Milano: i carabinieri – intorno alle 15 di oggi pomeriggio, sabato 11 giugno – hanno infatti ricevuto la segnalazione, da parte degli operatori del 118, di una donna riversa a terra in via Arno al civico 2. In base alle informazioni avute fino a questo momento, sembrerebbe essere una donna di 57 anni che si sarebbe lanciata da un terrazzo sovrastante.

Un uomo trovato morto in casa

Accanto a lei c'era anche una revolver. I militari hanno poi svolto un sopralluogo nell'appartamento che sporge sul terrazzo: qui hanno trovato anche il cadavere di un uomo di 62 anni, divorziato, che sarebbe stato trovato con una ferita alla tempia destra causata da un colpo da arma da fuoco: a sentire uno sparo sarebbe stata una vicina che ha poi allertato i soccorsi. L'arma che i carabinieri hanno trovato risulta essere regolarmente denunciate e sarebbe stata di proprietà dell'uomo che è stato trovato morto.

La pistola trovata vicino al corpo della donna

L'arma rinvenuta accanto alla donna – che non è chiaro se fosse un'amica o se avesse una relazione con l'uomo – risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto che era un istruttore di tiro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo che sta svolgendo tutti i rilievi del caso e cercando soprattutto di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Potrebbero essere diverse le ipotesi al vaglio: potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, di un duplice suicidio o ancora di un omicidio commesso magari da terze persone. Bisognerà quindi aspettare che i carabinieri concludano tutti i rilievi, prima di poter capire cosa sia realmente successo.