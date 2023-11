Cacciatore scambia un ciclista per un animale selvatico e gli spara: ferito un 50enne Un 50enne pavese è stato ferito con un colpo di fucile nella mattinata del 26 novembre. Stava girando tra i boschi con la bici quando un cacciatore, che lo ha scambiato per un animale, gli ha sparato.

Un ciclista 50enne di Casteggio (in provincia di Pavia) è stato ferito da un colpo di fucile esploso da un cacciatore che lo ha scambiato per un animale selvatico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, dato che è stato raggiunto di striscio a un braccio e al torace, e al momento si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia all'ospedale di Alessandria. L'uomo che ha sparato, invece, sarà denunciato con l'accusa di lesioni personali colpose.

Il 50enne stava pedalando nei boschi dei Laghi della Malvista a Gremiasco, nella Val Curone tortonese in provincia di Alessandria. Era all'incirca mezzogiorno di ieri, domenica 26 novembre, quando un cacciatore impegnato in una battuta di caccia gli ha sparato. Il ciclista era sbucato da dietro un cespuglio sotto la strada che porta verso Caldirola e l'uomo lo ha scambiato per un animale.

La rosa di pallini lo ha colpito a un braccio e al torace, sempre di striscio. Il 50enne pavese è stato soccorso dagli stessi cacciatori che hanno chiamato il 118. Con l'elisoccorso è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e poi trasferito nel reparto di Chirurgia all'ospedale di Alessandria, dove si trova attualmente ricoverato non in pericolo di vita.

Il cacciatore, invece, è stato identificato dai carabinieri della Compagnia di Tortona arrivati sul luogo dell'incidente. Residente a Viguzzolo, nel Piemontese, sarà denunciato per lesioni personali colpose e i militari hanno già provveduto al sequestro della carabina con la quale ha sparato e delle altre armi che aveva con sé. Gli altri cacciatori che partecipavano alla battuta di caccia saranno interrogati come testimoni dell'incidente.