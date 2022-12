Buttafuori fa svenire un ragazzo e lo trascina lontano dalla discoteca: “Non respira più” Un operatore della sicurezza della discoteca bergamasca Costez è stato filmato mentre esegue una manovra su un ragazzo. Con le braccia attorno al collo lo blocca a terra e lo fa svenire. Dall’agenzia che si occupa del servizio fanno sapere che quel giovane aveva creato disordini e che l’intervento non ha avuto conseguenze sulla sua incolumità.

A cura di Enrico Spaccini

In un video di pochi secondi pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas e che sta girando sui social si vede un buttafuori che sta eseguendo una manovra di sottomissione nei confronti di un ragazzo. Con le braccia attorno al collo lo tiene fermo a terra fino a farlo svenire. Poi, aiutato da un collega, lo solleva di peso e lo porta via sotto gli occhi dei presenti e le telecamere dei telefoni.

La discoteca Costez e l'agenzia esterna

Il tutto è avvenuto appena fuori dalla discoteca Costez di Telgate, in provincia di Bergamo. Dopo che il video ha iniziato a venire ricondiviso, dal locale hanno fatto sapere di essere "profondamente dispiaciuti per l'accaduto" e di star "indagando per capire cosa possa essere successo in quei minuti". Comunque, hanno precisato, la sicurezza all'ingresso è gestita da un'agenzia esterna.

Questa agenzia esterna è l'Istituto di vigilanza Iron Idv di Paratico, in provincia di Brescia. Il titolare è Davide Migliori che a BergamoNews ha confermato come "quelli ripresi nel video sono due nostri operatori, professionisti regolarmente tesserati dalla Prefettura".

La versione della sicurezza

Secondo quanto ricostruito dall'Istituto di vigilanza, quel giovane che si vede perdere conoscenza nel video aveva creato qualche disordine all'interno del locale. "I nostri operatori lo hanno portato fuori a fatica", spiega Migliori, "quelli ripresi nel video sono semplicemente intervenuti a supporto". Poi racconta di come pochi secondi più tardi quel ragazzo voleva già rientrare in discoteca. A riportarlo a casa sono stati alcuni suoi amici usciti dal locale.

"Nonostante l'evento non abbia avuto nessun tipo di conseguenza sull'incolumità dell'avventore", conclude Migliori, "ci dissociamo completamente dall'uso di qualunque metodo violento nell'espletamento del nostro servizio e scoraggiamo tutto il nostro personale dall'adottare comportamenti violenti".