Le terapie intensive di Vimercate e Desio sono Covid Free. La bella notizia arriva dalla neo azienda socio sanitaria territoriale della Brianza che comprende i due ospedali in provincia di Monza e Brianza. Qui non ci sono più pazienti Covid gravi che richiedono cure più intense. Segno che, in uno dei territori più colpiti dal virus nella seconda ondata, qualcosa sta cambiando anche se "è vietato abbassare la guardia", come precisano da Asst Brianza. In tutto ora nei due ospedali ci sono 101 ricoverati: 53 a Vimercate e 48 a Desio. Con zero malati in terapia intensiva. "Questi numero ci permettono – precisano a Fanpage.it da Asst Brianza – di riprendere con le operazioni chirurgiche in entrambe le strutture sanitarie. Durante i picchi di emergenza infatti solo la chirurgia d'urgenza non si è mai interrotta". Dagli ospedali però mettono in guardia: "Anche se i dati sono positivi non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Ci vuole ancora massima attenzione".

Sindaco di Monza: Se a inizio settimana speravo in zona gialla ora sono più prudente

Non è arrivato ancora il momento di festeggiare. Invita alla prudenza anche il sindaco di Monza Dario Allevi, dopo l'incremento degli ultimi due giorni dei nuovi casi positivi: "Se fino a inizio settimana speravo nella zona gialla ora sono più prudente". I timori del sindaco arrivano nella giornate in cui si deciderà se la Lombardia resterà zona arancione o entrerà in zona gialla, dopo il caos dati tra Regione Lombardia e l'Istituto Superiore di Sanità. Per il primo cittadino i numeri registrati in provincia di Monza negli ultimi due giorno sono più alti rispetto a quelli della scorsa settimana, anche se precisa "due giorni sono troppo pochi per fare delle corrette valutazioni". Qui è facile infatti che la mente torni indietro all'autunno scorso quando l'emergenza sanitaria in provincia aveva toccato numeri preoccupanti tanto che l'ospedale San Gerardo aveva chiesto intervento dell'esercito per sostituire parte del personale medico rimasto a casa perché positivo al tampone Covid. Oggi la situazione è migliorata anche nella principale struttura sanitaria della città: 82 i pazienti Covid, ancora 10 le persone in terapia intensiva.