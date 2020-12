in foto: (Immagine di repertorio)

Mattinata da incubo a Brescia sulla tangenziale sud in direzione Milano. Oggi, mercoledì 16 dicembre, un uomo è stato rapinato da una banda di tre persone che lo ha prima tamponato con un'automobile, costringendolo a fermarsi, e poi lo ha rapinato portandogli via diecimila euro. La vittima è un funzionario di una catena di supermercati, il cui compito è quello di raccogliere gli incassi in contanti nei vari punti vendita.

La banda ha studiato i movimenti del funzionario

Secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giornale di Brescia", probabilmente la banda aveva studiato tutti i movimenti dell'uomo. Ne aveva segnato i percorsi, le tappe che effettuava e i posti in cui si fermava riuscendo così a mettere a punto il suo piano. Il funzionario, 51enne, residente in provincia di Brescia, poco prima delle dieci stava percorrendo la tangenziale quando, a causa di alcuni lavori in corso, è stato obbligato a rallentare. A un certo punto, una vettura nera lo ha affiancato e lo ha tamponato.

Dopo il tamponamento, lo hanno picchiato e gli hanno portato via i soldi

A causa dell'impatto è stato quindi costretto a fermarsi. Una volta sceso dall'auto, i tre lo hanno circondato e hanno iniziato a prenderlo a pugni rompendogli così il setto nasale. Dopo averlo aggredito, hanno preso la borsa che conteneva diecimila euro in contanti e sono scappati via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della squadra mobile della questura. L'uomo è stato soccorso e, dopo essere stato medicato, ha ricostruito la vicenda insieme alle forze dell'ordine. La polizia adesso è alla ricerca dei tre malviventi.