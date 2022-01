Brescia, gli Spedali civili sospendono le visite ai ricoverati a causa dell’aumento dei contagi Contagi in aumento e gli Spedali civili di Brescia sospendono le visite ai pazienti ricoverati. Lo ha annunciato al direzione per “garantire il migliore contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Gli Spedali civili di Brescia sospendono le visite ai pazienti ricoverati. Lo ha annunciato in una nota la direzione del principale ospedale nel Bresciano, che ha spiegato: "Per garantire una maggiore sicurezza dei pazienti e degli operatori, dal 7 gennaio sono sospese le visite ai degenti presso tutti i presidi ospedalieri dell'Asst Spedali Civili. Una scelta considerato l'incremento del numero dei contagi da Sars-CoV-2, al fine di garantire il migliore contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica".

Le deroghe previste

Sono comunque previste delle eccezioni, come gli accompagnatori dei pazienti con gravi disabilità e quelli dei minori, le donne in gravidanza, anche nella fase di travaglio e nel post-partum, e il caregiver di un paziente con condizioni cliniche o socio assistenziali di particolare impegno, che devono effettuare prestazioni ambulatoriali, incluso anche il Pronto soccorso, o che sono destinati ai ricoveri.

I contagi in Lombardia

Anche oggi i contagi per il Covid-19 hanno raggiunto un nuovo triste record dall'inizio della pandemia: sono 52.693 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia, a fronte di 230.400 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di oggi diramato dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 46 i nuovi decessi, uno in meno rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 47. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono così arrivati a 35.286. I contagi di Coronavirus registrati ieri, mercoledì 5 gennaio, erano stati 51.587 a fronte di 214.700 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti, e il numero di quelli in terapia intensiva.