Brescia, anziana esce di casa ma non ricorda più chi è e dove abita: salvata dalla Polizia Un’anziana signora esce di casa senza documenti ma dimentica chi è e dove abita, salvata dai poliziotti di Desenzano sul Garda. Gli agenti l’hanno subito accolta e confortata e sono riusciti ad identificarla grazie al nome di battesimo e all’anno di nascita. La donna è stata riaccompagnata a casa dai suoi cari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Era uscita di casa forse per una passeggiata o per una commissione un'anziana signora di Desenzano del Garda, ma ad un certo punto è stata colpita da una sorta di improvvisa amnesia e da una specie di senso di disorientamento. Non ricordava più chi fosse né dove fosse diretta e purtroppo non aveva documenti con sé che potessero aiutarla. La povera donna si è sentita perduta e così, quando ha visto il presidio della Polizia di Stato del Comune bresciano, non ci ha pensato due volte ed ha bussato alla porta in cerca di aiuto. Gli agenti del Commissariato di Desenzano non appena l'hanno vista si sono subito attivati per soccorrerla. L'hanno accolta all'interno del commissariato e le hanno chiesto con calma di raccontare cosa le fosse accaduto, alla ricerca di indizi che potessero aiutarli a risalire alla sua identità e a riaccompagnarla a casa dai suoi cari.

Identificata dal nome e dall'anno di nascita

L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri. A suo agio in compagnia dei poliziotti che la confortavano, la donna è quindi riuscita a riferire fortunatamente il suo nome di battesimo e l'anno di nascita. Informazioni che hanno poi consentito agli agenti di avviare una prima ricerca anagrafica e di identificarla. “Gli Agenti – spiega la Questura di Brescia – dopo aver svolto gli opportuni accertamenti sono riusciti a risalire ai dati della signora e, dopo aver avvisato i familiari, l’hanno riaccompagnata a casa. I poliziotti hanno inoltre aiutato la signora a svolgere qualche mansione domestica visto lo stato di disorientamento della donna”. Tantissimi i messaggi di ringraziamento alla Polizia di Stato da parte degli abitanti della zona che hanno subito ribattezzato i poliziotti come i veri "angeli custodi dei cittadini".