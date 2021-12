Borgo San Giacomo, operaio cade da una scala e muore: la tragedia davanti al figlio Un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre era al lavoro in cantiere: tutto sotto gli occhi del figlio che ha allertato i soccorsi.

È morto dopo qualche ora l'arrivo in ospedale l'operaio di 58 anni che nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 3 dicembre è caduto da una scala mentre si trovava in un cantiere a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. La tragedia è avvenuta davanti al figlio, anche lui impegnato a lavorare nello stesso cantiere. Subito sono scattati i soccorsi e la corsa disperata in ospedale.

Le manovre di rianimazione sul posto

Da una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo si trovava sui primi gradini di una scala quando – da cause ancora da accertare – è precipitato all'indietro pestando violentemente la testa. Il figlio e gli altri colleghi che hanno assistito all'accaduto hanno immediatamente allertato il 118. Una volta sul posto i sanitari hanno accertato la gravità dell'accaduto: l'operato era già in arresto cardiaco. I medici hanno provato immediatamente con le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza: il 58enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Civile di Brescia. Qui purtroppo è morto poco dopo.

L'operaio è stato colpito da un malore

Ora le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: l'uomo – come riporta Il Giornale di Brescia – potrebbe aver perso l'equilibrio mentre era sulla scala dopo essere stato colpito da un malore. L'operaio avrebbe poi sbattuto violentemente la testa. Toccherà ai sanitari accertare però le cause della morte, mentre alle forze dell'ordine capire se in cantiere erano rispettate tutte le norme sulla sicurezza come avviene di prassi in caso di incidente sul lavoro. Bisognerà attendere le prossime ore per avere le prime conferme di quanto accaduto.