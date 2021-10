Bookcity 2021 a Milano, oltre 1400 eventi in città: il programma completo, Grossman e Welsh online Finalmente per gli appassionati di letteratura e del magico mondo dei libri torna a Milano in presenza Bookcity. Dal 17 al 21 novembre (ma alcuni incontri in streaming iniziano già dall’8 novembre) il capoluogo lombardo si animerà: oltre 1400 eventi in 260 sedi sono i numeri del decennale della manifestazione che vede tra i suoi ospiti più attesi lo scrittore David Grossman e Irvine Welsh.

A cura di Simona Buscaglia

Bookcity torna a Milano e lo fa in grande stile con oltre 1400 eventi e 260 sedi per festeggiare a dovere i suoi dieci anni. Dopo l'edizione in streaming dell'anno scorso, dal 17 al 21 novembre i cittadini del capoluogo lombardo appassionati di letteratura e cultura potranno partecipare gratuitamente, prenotando il loro posto sul sito ufficiale, munendosi di green pass e mascherina. Alcuni eventi in streaming invece cominceranno già dall'8 novembre. Il fil rouge della manifestazione quest'anno è "Dopo", per dare un ulteriore segno di speranza rispetto al tragico periodo della pandemia. Tra gli ospiti tanto attesi ci sono sicuramente lo scrittore nato a Gerusalemme David Grossman e lo scozzese Irvine Welsh, per quanto riguarda gli autori stranieri. In merito agli scrittori nostrani si potrà ascoltare dal vincitore del premio Strega con "Due vite" Emanuele Trevi fino al saggista Francesco Vecchi. L’evento di apertura che si svolgerà il 17 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme vedrà Amin Maalouf ricevere il Sigillo della città dal sindaco Giuseppe Sala. Per l’occasione speciale, lo scrittore Paolo Giordano è stato invitato a riflettere sul tema portante di questa decima edizione, quel futuro che sembra sempre imminente e tuttavia così effimero. Verrà inoltre previsto un omaggio a Luis Sepúlveda, morto ad aprile 2020 proprio a causa del Covid, che inaugurò la prima edizione milanese della manifestazione. Vediamo nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2021 di Bookcity

Il programma completo di Bookcity 2021 a Milano

Il programma completo di Bookcity 2021 è consultabile sul sito ufficiale e scaricabile in pdf, ecco quali sono gli eventi più interessanti.

Oltre agli eventi già citati, per chi è sempre attento all'attualità, "L’Afghanistan, vent’anni dopo", in Sala Buzzati alla Fondazione Corriere della Sera, il 19 novembre dalle 14.30 alle 22.30 vedrà un tributo alla giornalista uccisa vent’anni fa sulla strada per Kabul, Maria Grazia Cutuli. All'incontro intervengono, tra gli altri, la ministra della Giustizia Marta Cartabia, il segretario generale dell’Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR) Filippo Grandi, la senatrice ed ex ministra degli Esteri Emma Bonino, e lo scrittore Paolo Giordano.

Gli amanti della poesia non possono perdersi la rassegna di poesia "Poetry and the city", intitolata Porta Poetry in memoria della morte di Carlo Porta. Il 19 novembre alle 17, in sala Affreschi alla Società Umanitaria, con l’appuntamento Carlo, l’Eretico si parlerà di anticlericalismo, e della forza satirica del poeta milanese. A chiudere il decennale della manifestazione, il 21 novembre alle 19.30 sarà la serata con Simonetta Agnello Hornby, Paolo Bacilieri, Marco Balzano, Jonathan Bazzi, Michela Marzano, Nadeesha Uyangoda e Vittorio Lingiardi, solo alcuni degli autori e delle autrici che hanno partecipato alla realizzazione del volume 10 anni di BookCity Milano.

L’evento "Salvatore Veca: la cultura come impegno", il 19 novembre alle 20.30 presso la Fondazione Feltrinelli, per ricordare il filosofo italiano, e per gli amanti del fumetto al Wow Spazio Fumetto sarà esposta la mostra Fumetto. I comics made in Italy, un omaggio a Stefano Di Marino, oltre al Lombroso raccontato a fumetti, la mostra Milano Fotopoetica e l’esordio nella graphic novel del rapper Shade.

Il programma degli incontri in streaming

Il tema del "Dopo" sarà anche protagonista del progetto "BookCity Milano Papers", un’iniziativa che ha preso vita durante il lockdown del 2020 per coinvolgere le autrici e gli autori internazionali che non potevano raggiungere Milano e che consiste in un ciclo di interviste realizzate da remoto. Gli eventi si potranno seguire sul canale YouTube e sul profilo Facebook di BookCity Milano. Gli amanti di "Trainspotting" potranno seguire in streaming l'8 novembre alle ore 19.45 lo scrittore Irvine Welsh. Sarà un viaggio sull'evoluzione delle storie e sui cambiamenti che hanno investito i personaggi dopo il grande successo della trasposizione cinematografica delle sue opere. Gli amanti delle biografia mercoledì 10 novembre, alle ore 19, potranno seguire Benjamin Taylor, uno fra i più importanti autori di memoir al mondo, autore, tra gli altri, anche di una famosa biografia di Marcel Proust. Giovedì 11 novembre alle 19, sarà la volta di Brit Bennett, inserita dal TIME tra le 100 under trenta più influenti al mondo, che porterà dentro la sua opera, tra destino e autodeterminazione. L'ospite di eccezione dell'edizione 2021 sarà lo scrittore David Grossman, nato a Gerusalemme, autore dei celebri romanzi "Qualcuno con cui correre", "Ci sono bambini a zig zag", "Che tu sia per me il coltello" e "A un cerbiatto somiglia il mio amore", storia ispirata alla tragica scomparsa del figlio Uri, avvenuta nel 2006 nella guerra del Libano. Si potrà seguire in streaming alle 19.45 il 13 novembre in dialogo con altri artisti.

Bookcity 2021 per le scuole, gli eventi in programma per i ragazzi

Quest'anno nella manifestazione verranno coinvolte 900 classi in 240 progetti BookCity per le Scuole, saranno poi 13 le università e accademie milanesi che partecipano a BookCity Università con oltre 140 iniziative e più di 50 gli eventi e i progetti di BookCity per il Sociale. La giornata di giovedì è dedicato al mondo delle scuole, per promuovere il libro anche nelle giovani generazioni. Tra questi il 18 novembre alle 17, all’Auditorium Enzo Baldoni di Bonola, verrà presentato il volume "Le storie siamo noi: diari dalla terra del Coronavirus – Best of", con le testimonianze di ragazzi, insegnanti e autori in un grande diario collettivo della pandemia, grazie all’iniziativa del Centro Formazione Supereroi. Alle 19, l’evento intitolato "#Dopo – Che cosa significa per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori milanesi?", un contest che porta gli studenti sul palco, guidati da un testimone d’eccezione.