E’ iniziato il Milano Sushi Festival 2021, il programma con gli eventi fino a domenica 24 ottobre Da giovedì 21 ottobre e fino a domenica 24 ottobre si svolge in Piazza Città Lombardia a Milano “Il festival del sushi”: una manifestazione in cui è possibile conoscere le tradizioni, la cucina e la storia del Giappone. Durante la “fiera del Giappone” è possibile immergersi nei sapori nipponici, partecipare alla cerimonia del tè e godere di buona musica.

Fonte: Pagina Facebook Milano Sushi Festival

Da giovedì 21 ottobre e fino a domenica 24 ottobre la città di Milano è scenario della seconda edizione del Sushi Festival 2021. La Fiera del Giappone è stata allestita a piazza Città di Lombardia – la piazza coperta più grande d'Europa – e dà la possibilità di immergersi nella cultura giapponese: dai manga festival alla vestizione del kimono passando ai live cooking show, è possibile assistere a grandi eventi e incontri. L'evento è organizzato da "L'Arte del Vino" ed è patrocinato dal Consolato Generale del Giappone di Milano. Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni utili e registrarsi agli eventi.

"Finalmente dopo un lungo periodo di fermo forzato – ha affermato Marco Ramunno, fondatore di L'Arte del vino – ritorniamo a organizzare eventi in presenza: aspettiamo tutti i fan della cucina e della cultura nipponica per trascorrere quattro giorni all’insegna delle affascinanti tradizioni del Sol Levante". All'interno della fiera ci saranno anche diversi ristoranti che allestiranno stand dedicati all'evento: sarà possibile assaggiare la cucina di Finger's Gardeno del ristorante Osaka bento e onigiri. Ancora presenti con i loro corner anche i ristoratori di Gamy Robata & More barbecue in stile nipponico, di Pop Dog Street Food, di Maido, di Sushita e infine del ristorante Gong Express. Per conoscere tutti i segreti della cucina asiatica, chi vorrà potrà anche visitare l'angolo di SuiteFood.

Milano Sushi Festival, il programma completo con tutti gli eventi

La fiera è iniziata giovedì 21 ottobre e terminerà domenica 24 ottobre. Oggi il primo evento in programma inizierà alle 12 e l'ultimo sarà alle 24. Per la giornata di domani invece si inizierà alle 12 e si terminerà alle 22. Tutto il programma è consultabile sulla pagina Facebook dell'evento. Ecco quindi il programma completo con gli orari di apertura e gli appuntamenti da non perdere per questi ultimi due giorni:

Sabato 23 ottobre

alle ore 14 ci sarà il Cooking Show di Claudio Sadler.

alle ore 15 invece ci sarà un concerto del quartetto di Shinobu Kikuchi

alle ore 16 si svolgerà la cerimonia del tè

alle ore 17 l'evento "Viaggiare in Giappone: il cibo come meta"

alle ore 18 la perfomance artistica "Dipingere con gli alimenti"

alle ore 18.30 ci sarà l'incontro con l'autrice Elisa Nata in Nipporivelazioni Gastronomiche

alle ore 19 si terrà la Vestizione del Kimono

alle ore 20 il mondo del cibo Manga

alle ore 21 un nuovo concerto del quartetto di Shinobu Kikuchi

alle ore 22 infine si svolgerà un DjSet

Per la giornata di domenica 24 ottobre invece il programma sarà:

alle 14 il cooking show di Roberto Okabe

alle 15 il concerto del quartetto di Shinobu Kikuchi

alle 16 la cerimonia del tè

alle 17 la perfomance artistica "Dipingere con gli alimenti"

alle 17.30 l'evento Sushi: la storia e la varietà dell'icona gastronomica giapponese

alle 18.15 la Vestizione del Kimono

alle 19.15 il galateo a tavola nei ristoranti giapponesi autentici

alle 20 ancora un concerto del quartetto di Shinobu Kikuchi

alle 21.45 i saluti e la chiusura dell'evento

Dove acquistare i biglietti per la fiera e quali sono i prezzi

I biglietti potranno essere acquistati direttamente alla Fiera del Giappone. Il costo è di cinque euro. Considerate le norme e le disposizioni in materia anti-Covid, per poter accedere alla manifestazione è necessario avere con sé il green pass.