Risse, aggressioni e bombe carta: ancora scontri tra i residenti e gli occupanti dell’ex liceo Omero Ancora un attacco all’ex liceo Omero a Bruzzano a Milano dove sono stati lanciati alcuni petardi contro la struttura da tempo occupata da diverse famiglie.

Sale la tensione nel quartiere Bruzzano a Milano. Attorno alle 23 di ieri, mercoledì 20 luglio, è stata segnalata l'esplosione di una bomba carta. Un episodio che arriva dopo che lo scorso venerdì si era verificato un assalto con bastoni e coltelli. A generare questa tensione sarebbe l'insofferenza dei residenti che da anni fanno i conti con il degrado in cui versa l'ex liceo Omero.

All'interno vivono alcune famiglie

In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", il petardo è stato lanciato contro l'ingresso della struttura che dal 2017 è in attesa di essere riqualificata e restituita alla comunità. All'interno vivono alcune famiglie che hanno occupato l'ex liceo diverso tempo fa. Durante l'attacco di ieri, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma solo alcune vetrate rotte.

Due settimane fa ordigni contro alcuni attivisti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e alcune pattuglie dei carabinieri. A quest'ultimi sono state affidate le indagini. Sono stati inoltre svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e risalire ai responsabili. Parte dell'edificio è occupato dagli attivisti di RiMake che, due settimane fa, avevano denunciato il lancio di alcuni ordigni.

La rissa con mazze, vetri e coltelli

La scorsa settimana invece c'è stata una rissa con mazze, vetri e coltelli tra alcuni occupanti e gli abitanti della zona. Questi ultimi lamentavano la presenza di musica alta e chiasso. La situazione è ormai degenerata e se non viene presa realmente in considerazione, si rischia di dover far presto la conta dei feriti.