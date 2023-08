Bloccata in montagna perché ha le scarpe da ginnastica, salvata dai pompieri: la lettera per ringraziarli Una ragazza, durante un’escursione in montagna, si è trovata in difficoltà a causa dell’equipaggiamento: aveva ai piedi solo semplici scarpe da ginnastica. È stata salvata dai vigili del fuoco e ha voluto scrivere una lettera per ringraziarli.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco dopo che, durante un'escursione in montagna, si è trovata in difficoltà perché sprovvista dell'equipaggiamento adeguato per attività simili. La ragazza infatti stava percorrendo il sentiero dei Pizzetti del monte Martino con ai piedi semplici scarpe da ginnastica. Ha così chiamato i soccorsi e i pompieri sono intervenuti tempestivamente e l'hanno salvata.

La ragazza è rimasta bloccata in montagna

Per ringraziarli, ha voluto scrivere una lunga lettera che è stata poi pubblicata su Facebook: "Quello del 21 agosto 2023 per voi sarà stato uno dei tanti interventi che fate giornalmente, ma per una ragazza come me é stata un'esperienza forte. Un misto tra tantissima paura, adrenalina e alla fine sollievo e felicità", esordisce la giovane.

La donna ha voluto rinnovare il suo grazie per quanto fatto per lei: "Poteva finire male quella sera, se non foste arrivati voi". E infatti ricorda che proprio i vigili del fuoco sono saliti di corsa in montagna per aiutarla: "Voi che da subito mi fate sentire al sicuro.Voi che sapete guidarmi letteralmente passo per passo su quel sentiero così difficile anche quando ormai diventa buio e le gambe tremano per la stanchezza".

Ha voluto poi sottolineare come siano stati attenti e si siano presi estrema cura della giovane: "Voi che con una pazienza infinita rispettate i miei tempi e ogni 5 metri vi fermate per farmi riprendere il fiato non curandovi assolutamente dell'ora tarda e degli straordinari che vi faccio fare".

I ringraziamenti per i vigili del fuoco che l'hanno salvata

Ne ha inoltre sottolineato la professionalità: "Voi che nonostante quasi quasi me lo meriterei un discorso sull'imprudenza nel girare da sola da quelle parti, non mi trattate con altro che assoluta gentilezza.Voi che con un riflesso incredibile mi tirate su ogni volta che scivolo per non farmi cadere".

Ha poi concluso la lettera scrivendo che ci sarà modo di incontrarsi: "Sarà per il prossimo tramonto (in un altro posto magari e decisamente senza le adidas)".