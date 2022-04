Bloccano la strada e picchiano chi gli chiede di spostarsi, due in ospedale e due denunciati Momenti di paura nella notte tra ieri e oggi a Milano per due ragazzi di 27 e 28 anni, rimasti vittime di un’aggressione e una rapina.

Momenti di paura nella notte tra ieri e oggi a Milano per due ragazzi di 27 e 28 anni, rimasti vittime di un'aggressione e una rapina. I due, in compagnia di un paio di ragazze fortunatamente uscite illese dal pestaggio, sono stati presi di mira da alcuni aggressori in via Segantini.

Ragazzi rapinati e picchiati da gruppo di giovani in via Segantini

Erano le 2.30 quando i quattro si sono trovati la strada occupata senza procedere oltre. Per questo motivo, sono scesi andando a chiedere ai giovani davanti a loro di spostarsi per concedergli di passare. Alla richiesta della coppia di amici, però, il gruppo ha risposto con calci e pugni, alcuni dei quali arrivati all'addome delle vittime. Una di loro è stata poi rapinata anche del braccialetto mentre un paio di aggressori si sono avvicinati all'auto colpendola violentemente. Dopodiché, gli aggressori sono stati messi in fuga dall'arrivo di una volante della polizia di Stato.

Due in manette e due in ospedale

Gli agenti hanno allertato il 118 mentre si sono messi sulle tracce dei fuggitivi, trovandone un paio in delle vie limitrofe. Si tratta di due ragazzi di 19 e 25 anni, un italiano e un brasiliano, che sono stati indagati per rapina in concorso. Nel frattempo, l'equipaggio del 118 inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha soccorso i due amici accompagnandoli in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. Dopo essere stati visitati, il 27enne ha riportato una prognosi di cinque giorni, mentre il 28enne è stato dichiarato guaribile in 30.