Blocca le riprese tv in via Padova: arrestato un giovane di 22 anni a Milano Il 22enne è reso protagonista di una trasmissione televisiva quando a metà marzo si era opposto in maniera plateale alle riprese da parte di alcuni giornalisti in via Padova a Milano. Era già stato condannato: revocato l'affidamento in prova.

Aveva recentemente bloccato le riprese di una trasmissione tv in via Padova a Milano, opponendosi a cameraman e giornalisti in maniera plateale. Per questo sono scattate le manette per un ragazzo di 22 anni, residente in zona e già condannato nell’agosto 2023 per diversi reati alla pena di oltre cinque anni.

Il giovane, che aveva ottenuto l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova, non avrebbe infatti rispettato le prescrizioni imposte e i poliziotti del commissariato Città Studi lo hanno deferito al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Al contempo l’UEPE, su disposizione del Magistrato di Sorveglianza, ha evidenziato le criticità connesse all’applicazione della misura adottata nei confronti del giovane e, poco dopo, la stessa Autorità Giudiziaria ha ricevuto la revoca dell’accoglienza da parte dell’Housing presso il quale il 22enne era domiciliato per sostanziale incompatibilità del comportamento dello stesso con le finalità previste dal trattamento.

Così, in esecuzione della sospensione della misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, è arrivato quindi l'arresto per il giovane, dopo che a marzo si è reso protagonista di una trasmissione televisiva quando, in via Padova, si era opposto in maniera plateale alle riprese da parte di alcuni giornalisti, costringendo i poliziotti d intervenire per bloccarlo e condurlo all’interno della volante.