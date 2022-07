Bimbo sottratto con forza alla madre, la donna: “Me lo hanno portato via, mi hanno ingannata” A Casalmaiocco, comune in provincia di Lodi, una donna è stata trattenuta negli uffici del municipio per consegnare le chiavi di un alloggio popolare. Nel frattempo, alcuni agenti le avrebbero portato via il figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Le scarpe lasciate in segno di protesta dalla madre (Fonte: Facebook)

Sarebbe stata attirata in Comune per riconsegnare le chiavi di un alloggio comunale e, mentre la donna si trovava impegnata in questa pratica, il figlio sarebbe stato prelevato e portato in una comunità. A richiederlo era stato proprio il padre del piccolo. Il tutto è accaduto in provincia di Lodi e precisamente a Casalmaiocco. La donna è assistita dall'avvocata Donatella Bussolati, esperta di diritto di minori, che chiede giustizia e risposte.

Depositato un esposto

Proprio la legale ha depositato un esposto per verificare i "possibili reati commessi" sia da parte dei magistrati che – come ha spiegato al quotidiano "Il Giorno" – "si sono particolarmente accaniti" sia dalle altre figure coinvolte: "I danni sono irreparabili, ma voglio che siano pagati fino all'ultimo". I fatti risalgono ad alcuni giorni fa: alle nove del mattino i servizi sociali avrebbero telefonato alla donna – che ha postato anche una foto su Facebook in cui mostra le scarpe del figlio lasciate davanti al municipio – chiedendole dove fosse il figlio di nove anni.

La telefonata del Comune

Dopo dieci minuti, la donna sarebbe stata contatta dal Comune che chiedeva lei di consegnare le chiavi dell'alloggio popolare della madre, morta da una decina di giorni. Arrivata in municipio, è stata trattenuta negli uffici: "Mi sono ritrovata col sindaco Marco Vighi, il comandante della Polizia locale, i servizi sociali: una decina di persone". Persone che le hanno letto il decreto del tribunale dei minori che la stessa ha rifiutato di firmare.

Leggi anche Lite a un distributore di benzina, donna prende a schiaffi un altro automobilista

Così le hanno portato via il figlio

Nel frattempo, un gruppo di agenti avrebbe preso il figlio di nove anni che si trovava nella piazzetta con un'amica della donna: "Cercavo di uscire e mi strattonavano per farmi sedere. Hanno chiamato il mio medico di base e un'ambulanza ma lui ha detto che ero normalissima, il Tso non era necessario", ha raccontato la madre del piccolo.

Sempre la donna, in un post su Facebook, ha raccontato: "Madre sequestrata in comune e con referto medico. Bambino strappato a una amica e che urlava lasciatemi. Dimissioni per chi ha firmato questo scempio e che da primo cittadino doveva tutelare mio figlio"

L'avvocata della signora, sempre tramite Il Giorno, sostiene che la sua cliente è stata trattenuta contro la sua volontà e senza aver commesso alcun reato: "È un sequestro. Inoltre il giudice ha ammesso l'uso della forza pubblica in caso di mancanza di adempimento spontaneo della mamma ma il provvedimento non è stato notificato prima né a me né a lei".