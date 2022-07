Bimbo sottratto alla madre con la forza: “Nessuno ha vietato al padre di vedere il figlio” Il 29 giugno scorso Deborah si è vista portare via con la forza il figlio. A deciderlo è stato il Tribunale con un provvedimento dopo un’istanza del padre. L’uomo ha fornito la sua versione tramite i suoi avvocati, ma la legale della madre ha voluto fare alcune precisazioni spiegando che è stato lui a chiedere la comunità per il bambino e sostenendo che non è vero che il piccolo non veda il padre dal 2017.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 29 giugno scorso un bambino è stato sottratto con la forza a una madre: l'episodio si è verificato a Casalmaiocco (Lodi). La donna è stata attirata con l'inganno in Comune. Proprio quando si trovava in una stanza dell'edificio, alcuni agenti in borghese si sono avvicinati al bambino – che in quel momento era con un'amica – e l'hanno portata via.

Il Tribunale – pur non facendo riferimento a una non idoneità della madre o a dei maltrattamenti da parte di questa – ha deciso, dopo che il padre aveva presentato un'istanza, di toglierle il bambino. L'uomo, tramite il suo avvocato, ha voluto fornire la sua versione a Fanpage.it. In risposta alle sue parole, riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato di Deborah (madre del bambino), Donatella Bussolati: