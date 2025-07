Bimbo in bici finisce contro camion parcheggiato irregolarmente, il padre: “Ho chiamato i vigili e mi hanno multato”

Il 2 maggio scorso a Lainate un bimbo di 8 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando è finito contro un furgone con cassone fisso che era posteggiato in modo irregolare. A seguire il piccolo, c’era il padre – un ingegnere ambientale 42enne – e il fratellino di 7 anni. Il 42enne, che ha chiamato gli agenti della Locale, è stato multato.

Il 2 maggio scorso a Lainate, comune dell'hinterland di Milano, un bimbo di 8 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando è finito contro un furgone con cassone fisso che era posteggiato in modo irregolare. A seguire il piccolo, c'era il padre – un ingegnere ambientale 42enne – e il fratellino di 7 anni. I tre stavano rientrando a casa quando in via Leonardo Da Vinci si è verificato l'incidente. Il mezzo era parcheggiato su quella che dovrebbe essere una ciclabile: il traffico infatti avrebbe rovinato la segnaletica orizzontale. Di conseguenza non è chiarissimo che si tratti di una ciclabile o meno.

Il bambino, a causa dell'impatto, è caduto e ha riportato escoriazioni sul mento e sulla spalla sinistra. Fortunatamente non era in gravi condizioni. Il padre ha però chiamato gli agenti della polizia locale, che sono intervenuti sul posto. L'uomo, come ha raccontato al quotidiano Il Corriere della Sera, avrebbe chiesto di rimuovere il mezzo.

Due mesi e mezzo dopo sarebbe arrivata al 42enne una multa di 38,45 euro perché avrebbe violato l'articolo 141/2-11 del Codice della Strada perché non avrebbe impedito al minore di commettere la violazione e secondo il codice della strada bisogna essere in grado di mantenere il controllo del mezzo che si conduce. In sostanza, il piccolo sarebbe stato in grado di considerare l'ostacolo e di fermarsi per tempo: "Parliamo di un bambino, con una bici nuova da 24, forse più grande del dovuto, che ha fatto male i calcoli".

"La Polizia Locale ha applicato una parte del codice della strada, che prevede che si debba essere in grado di controllare il mezzo che conduce sulla strada", ha replicato il sindaco di Lainate Alberto Landonio che ha inoltre specificato che il tratto di strada in cui sarebbe avvenuto il tutto era un passaggio pedonale e non una pista ciclabile. Per il primo cittadino, che infine ha precisato che anche il camion è stato multato, "le norme vanno applicate".