Bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel bagno di casa Una donna di 32 anni, ha partorito nel bagno di casa con l’aiuto della nonna del piccolo, senza avere il tempo di chiamare i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, aveva fretta di nascere un bimbo nel Comasco. È successo nella mattinata di oggi 8 ottobre: la mamma, una donna di 32 anni, ha partorito nel bagno di casa con l'aiuto della nonna del piccolo, senza avere il tempo di chiamare i soccorsi.

Mamma e piccolo stanno bene

Stando alle prima informazioni, il piccolo è nato alle 11.10 in una casa di Monte Olimpino, in provincia di Como. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici della Croce Rossa che hanno mamma e piccolo portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sono ora ricoverati nel reparto di ostetricia. Come spiega Qui Como, stanno bene: non hanno avuto nessuna conseguenza del parto in casa.

Altre due madri partoriscono in casa

Non è l'ultimo caso di questi ultimi mesi. Durante l'estate, una madre di Ospitaletto, in provincia di Brescia, ha dato alla luce il suo terzogenito tra le mura di casa. La donna è stata aiutata da due volontari della Croce Verde del paese bresciano che sono corsi nell'appartamento di via Padana Superiore dopo la chiamata ricevuta dal 118 verso le 3.30 di notte.

Dopo essersi accertato che mamma e piccolo stesso bene, sono stati portati in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.

Un episodio simile era successo anche il mese scorso in un appartamento in Brianza. Una donna si era presentata lo stesso giorno in pronto soccorso ma era stata dimessa dopo una visita. Una volta a casa però il piccolo Kevin ha deciso di nascere. Fortunatamente tutti e tra i casi a lieto fine. Mamme e piccoli stanno bene.