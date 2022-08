Bimbo di tre anni scivola in piscina e muore, i genitori erano a Milano per preparare il loro matrimonio Il bimbo di tre anni morto annegato in provincia di Livorno si trovava a casa dei nonni: i genitori erano a Milano per finire di preparare le loro nozze. Il piccolo è caduto in acqua forse attirato da un giocattolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe stato attirato da un gioco che era finito in acqua, il bimbo di tre anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 agosto, è morto annegato in provincia di Livorno. Originario di Milano, il piccolo si trovava dai nonni in una villa di Bibbona. Ad affidarlo a loro erano stati i genitori che invece, al momento dell'incidente, erano a Milano per ultimare i preparativi del loro matrimonio. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimarlo, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Il bimbo scivolato per un giocattolo caduto in acqua

Non appena si sono resi conto che il nipotino era finito in acqua, i nonni lo hanno tirato fuori. Immediatamente sono stati allertati i medici e i paramedici del 118. Una volta arrivati, gli operatori hanno provato a rianimarlo. Purtroppo però il bambino era già morto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che, come di consueto, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dai loro approfondimenti, è emerso che il piccolo è scivolato in acqua forse nel tentativo di recuperare un giocattolo che era caduto in piscina.

La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria

Un tentativo che però gli è stato fatale: prima di questo terribile incidente, il piccolo aveva fatto il bagno con il nonno che subito dopo lo aveva affidato alla moglie per asciugarlo e preparare il pranzo. A causa di una distrazione, nessuno si è accorto che il bimbo era finito in acqua. La salma adesso si trova all'obitorio del cimitero comunale di Cecina dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una volta terminati gli accertamenti sarà restituita alla famiglia.