Bimbo di tre anni colpito da un proiettile: è stato ferito al petto, resta in prognosi riservata Il bimbo di 3 anni colpito da un proiettile a Cortefranca è stato ferito al petto. La sua prognosi resta riservata: è stato operato d’urgenza una volta arrivato in ospedale.

È stato colpito all'addome e operato con la massima urgenza il bimbo di 3 anni raggiunto da un proiettile nella serata di ieri lunedì 15 agosto a Cortefranca, in provincia di Brescia. La sua prognosi resta riservata, non è ancora chiaro se il piccolo sia in fin di vita.

Ora si cerca di capire le ragioni di quanto accaduto: al momento è certo che a sparare sia stato una guardia giurata fuori servizio verso le 23 di ieri che per motivi ancora tutti da chiarire avrebbe sparato alcuni colpi mentre si trovava in strada. Un proiettile ha raggiunto il piccolo che era alla finestra di casa sua. Il proiettile sarebbe entrato in casa colpendo il piccolo che stava giocando vicino alla finestra, probabilmente aperta per il caldo.

Il bimbo subito sottoposta a operazione chirurgica

Subito le condizioni del piccolo sono apparse gravissime: è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stato subito sottoposto a un'operazione. A dare l'allarme sono stati sia i vicini di casa che hanno sentito gli spari sia i genitori del piccolo. Intanto la guardia giurata è stata immediatamente fermata dai Carabinieri della Compagnia di Chairi, che lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Dovrà spiegare tutta la dinamica dei fatti e perché ha deciso di impugnare la pistola e sparare colpi d'arma da fuoco.

La guardia giurata era in compagnia dei nipoti

I fatti sono accaduti in via provinciale di Cortefranca alle 23 di ieri 15 agosto. Tra le prime ipotesi quella che l'uomo stesse sparando contro un cartello mentre era in compagnia dei suoi nipoti. Forse in loro compagnia per festeggiare ferragosto. Poi però l'uomo ha deciso di estrarre la pistola e sparare alcuni colpi ferendo gravemente il piccolo che giocava vicino alla finestra.