Bambino di tre anni ferito da un proiettile dentro casa: è in gravissime condizioni È stato raggiunto da un proiettile dentro casa un bambino di tre anni. Fermato l’uomo che ha sparato, senza evidenti motivi.

Non è ancora chiaro per quale motivo abbia sparato a decine di metri di distanza. Sta di fatto che uno dei proiettile esplosi, senza un evidente motivo, alle 23 di lunedì 15 agosto da un uomo a Cortefranca, in provincia di Brescia, ha raggiunto un bambino di tre anni che si trovava dentro casa e ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. L'uomo è stato immediatamente fermato dai Carabinieri della Compagnia di Chairi, che lo hanno portato in caserma per interrogarlo.

Spara e ferisce un bambino di tre anni

I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di lunedì 15 agosto a Cortefranca, in provincia di Brescia. Un uomo, italiano, di professione guardia giurata, ha infatti impugnato la pista in strada e si è messo a sparare senza un evidente motivo in aria.

Uno dei proiettili è però entrato all'interno di un'abitazione che, probabilmente, aveva le finestre aperte per il caldo. Il proiettile ha ferito un bambino di tre anni, che ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il piccolo è stato operato d'urgenza e attualmente è ancora in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto attualmente ricostruito dai Carabinieri, pare che il bambino stesse giocando proprio vicino alla finestra quando il proiettile è entrato all'interno dell'abitazione e quindi lo ha raggiunto immediatamente.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i colpi di arma da fuoco esplosi in strada, e i genitori del bambini che hanno subito chiamato il 112 per chiedere un'ambulanza. Purtroppo è stato necessario trasportare il piccolo a Bergamo, viste le gravi condizioni in cui versava.