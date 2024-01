Bimbo di 9 anni precipita dalla seggiovia: una ragazza prova ad afferrarlo, ma lui vola per 6 metri Il bimbo ha tentato di restare aggrappato con le mani più che ha potuto, grazie anche all’aiuto di una 16enne seduta accanto a lui. Poi è precipitato davanti agli occhi del padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattina di oggi, giovedì 4 gennaio, un bambino di appena nove anni è precipitato dalla seggiovia di Colere, in provincia di Bergamo, su uno dei nuovi impianti che da Polzone portano a Cima Bianca. Una ragazza, seduta accanto a lui, ha tentato di afferrarlo ma purtroppo non ha avuto abbastanza forza per trattenerlo e il piccolo ha fatto un volo di oltre 6 metri, davanti agli occhi terrorizzati del padre che sedeva sul sedile subito dietro. È stato immediatamente portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo non avrebbe fatto in tempo a sedersi completamente sulla seggiovia e ad agganciarsi in sicurezza prima che l'impianto riprendesse il suo giro. Così, quando con i piedi non toccava più la terra, ha tentato in tutti i modi di restare aggrappato con le mani. Una ragazza di 16 anni, seduta nel posto accanto a lui, ha tentato invano di aiutarlo a mantenere la presa. Anche lei ce l'ha messa tutta per tenerlo aggrappato.

Nel posto di dietro il padre assisteva alla scena senza poter fare nulla: da quella posizione qualsiasi mossa avrebbe messo a rischio anche la sua vita. E dopo poco ha poi visto il figlio non riuscire più a mantenere la presa e precipitare per sei metri, prima di atterrare su un terreno di roccia mista alla neve. Immediatamente il bambino è stato raggiunto dai soccorsi e dai familiari: fortunatamente ha riportato soltanto una frattura al femore.

È quindi intervenuto l'elisoccorso, che lo ha trasferito all'ospedale di Bergamo dove riceverà le cure necessarie e dove resterà sotto osservazione. Intanto dovrà superare il ricordo di questa brutta disavventura, che fortunatamente si è risolta con nessuna conseguenza grave.